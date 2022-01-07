Территориальная оборона в Украине: из кого будут формировать и кому откажут

Главное управление разведки Минобороны разъяснило, из кого будут формировать подразделения территориальной обороны. Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей, а также не соответствующим критериям отбора.

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Пресс-служба ГУР Минобороны уточняет, что в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. Закон об основах национального сопротивления предусматривает, что те, кто не проходил службу, могут войти в состав теробороны после принятия присяги добровольца.

При этом в добровольческие формирования не будут принимать тех, у кого был срок за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Также откажут тем, у кого есть две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Кроме того, для зачисления в ряды теробороны нужно пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца.

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Сообщается, что в случае особого периода военнослужащие будут получать денежное обеспечение и бесплатную медицинскую помощь. Также за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и зарплата. На время действия особого периода в случае призыва выплата пенсии для армейцев, которые ее получали, не прекращается, а после увольнения пенсия подлежит перерасчету.

1 января вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

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Оксана Житнюк

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