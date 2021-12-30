В Киевской области добровольцы территориальной обороны тренируются защищать страну в случае полномасштабного вторжения России. Видео опубликовали Голос Америки и Радио Свобода.

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На фоне скопления российских войск у границ Украины добровольцы массово приобщаются к резерву, который насчитывает более 100 000 человек.

"Я восьмой год живу с мыслью о том, что пока мы не дадим РФ по морде хорошо, они от нас не отстанут. Они всегда добивают слабых – если мы не будем оказывать сопротивление, то эта напасть будет нас еще долго держать", – сказал один из резервистов.

Тренировки проходят каждую субботу на импровизированном полигоне за чертой Киева. Люди берут с собой бутафорское оружие и собственную экипировку, чтобы учиться в случае необходимости оборонять как Киев, так и Украину в целом.

Среди добровольцев теробороны – врачи, архитекторы, специалисты из самых разных сфер деятельности. При этом у большинства из них нет опыта боевых действий.

Тренировки проходят по определенным сценариям: к примеру, на опубликованном видео по легенде на колонну авто нападает диверсионно-разведывательная группа противника, а бойцы должны отбить атаку.

Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.

3 декабря секретарь СНБО Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.

27 декабря замглавы КГГА сообщил, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориальной обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. Минобороны ответило киевским властям: силы теробороны ВСУ и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления.

Закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны, вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Оксана Житнюк

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