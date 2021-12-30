UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Пока мы не дадим РФ по морде, она не отстанет": видео тренировок теробороны под Киевом видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 15:21
Учения (Скриншот с видео Радио Свобода)
Эпохальный старт. На кону $10 млрд, усилия тысяч людей и наука: смотрите запуск James Webb
Эпохальный старт. На кону $10 млрд, усилия тысяч людей и наука: смотрите запуск James Webb
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео

В Киевской области добровольцы территориальной обороны тренируются защищать страну в случае полномасштабного вторжения России. Видео опубликовали Голос Америки и Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На фоне скопления российских войск у границ Украины добровольцы массово приобщаются к резерву, который насчитывает более 100 000 человек.

"Я восьмой год живу с мыслью о том, что пока мы не дадим РФ по морде хорошо, они от нас не отстанут. Они всегда добивают слабых – если мы не будем оказывать сопротивление, то эта напасть будет нас еще долго держать", – сказал один из резервистов.

Тренировки проходят каждую субботу на импровизированном полигоне за чертой Киева. Люди берут с собой бутафорское оружие и собственную экипировку, чтобы учиться в случае необходимости оборонять как Киев, так и Украину в целом.

Среди добровольцев теробороны – врачи, архитекторы, специалисты из самых разных сфер деятельности. При этом у большинства из них нет опыта боевых действий.

Тренировки проходят по определенным сценариям: к примеру, на опубликованном видео по легенде на колонну авто нападает диверсионно-разведывательная группа противника, а бойцы должны отбить атаку.

  • Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.
  • 3 декабря секретарь СНБО Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.
  • 27 декабря замглавы КГГА сообщил, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориальной обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. Минобороны ответило киевским властям: силы теробороны ВСУ и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. 
  • Закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны, вступает в силу с 1 января 2022 года.

Читайте также: Данилов: Путин хочет "зафиксировать ситуацию" с Крымом, развалив Украину на две-три части

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев учения угроза резервисты тренировка вторжение агрессия рф тероборона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 