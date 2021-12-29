Данилов: Путин хочет "зафиксировать ситуацию" с Крымом, развалив Украину на две-три части

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина развалилась на две-три части, это для него "задание номер один". Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью телеканалу Настоящее время.

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По его мнению, после оккупации Крыма Путин хочет "зафиксировать эту ситуацию" – он хочет, чтобы Украина прекратила существование в тех границах, в которых она сегодня существует.

"Это для него задание номер один – с помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что речь идет именно о внутренней дестабилизации, а если Путину не удастся этого достичь, тогда уже может пойти в ход оружие. Однако Украина, как уверяет секретарь СНБО, готова к такому сценарию.

По его словам, большого скопления российский войск у границ сейчас не наблюдается – есть некие перемещения, но они не критичны (к примеру, было 90 000, а стало 100 000), и для полномасштабного вторжения РФ потребовалось бы в три-четыре, а то и в пять раз больше военных РФ. Однако Данилов не отрицает, что угроза существует, и "мы с ней живем уже семь лет".

Он также сообщил, что состав ВСУ по состоянию на 1 января 2021-го – 261 000 военных. Также есть сектор безопасности и обороны – суммарно около 1 млн человек. Еще есть миллионы гражданских, готовых в случае нового вторжения РФ стать на защиту страны.

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Оксана Житнюк

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