Залужный об агрессии РФ: У нас есть молодежь, готовая воевать до последней капли крови

Командующий ВСУ Валерий Залужный назвал четыре первоочередные задачи, которые требуют решения в связи с необходимостью противостоять российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ходе вчерашнего совместного брифинга с главой Минобороны Алексеем Резниковым Залужный заявил, что для сдерживания врага нужны мощные вооруженные силы, и прежде всего это люди.

"У нас сегодня есть молодежь, которая сформировалась за время войны и готова до последней капли крови защищать Родину", – сказал главком ВСУ, добавив, что у Украины есть уникальный опыт противостояния врагу, численность которого в несколько раз выше.

Однако на фоне продолжающейся российской агрессии есть первоочередные задачи, которые, по мнению Залужного, требуют решения:

– завершение реформы ВСУ;

– достижение взаимосовместимости с вооруженными силами стран НАТО;

– подготовка, в том числе увеличение совместных со странами-партнерами учений;

– перевооружение войска.

Резников тоже акцентировал на важности углубления сотрудничества с партнерами в оборонной сфере и сказал, что Украина заинтересована в увеличении количества зарубежных военных инструкторов на территории нашей страны. Также от отметил, что в 2022 году в Украине пройдет 10 международных учений, а воины ВСУ примут участие в 16 учениях за границей.

3 декабря глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

14 декабря Рада допустила иностранных военных в Украину в 2022 году для участия в учениях.

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Оксана Житнюк

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