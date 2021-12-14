Залужный о гибридной агрессии РФ: Это результат слабой реакции мира на эскалацию в апреле
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной, однако украинские военные готовы к любому развитию ситуации. Об этом он сказал сегодня, 14 декабря, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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По мнению Залужного, сегодняшние вызовы в сфере безопасности – результат слабой реакции мира на эскалацию у границ Украины в апреле 2021-го.
"Все, что происходит сейчас, – это следствие слабой реакции международного сообщества на апрельскую эскалацию. Если бы тогда были приняты более действенные меры, не было бы шантажа применением военной силы, энергетического и "миграционного" кризиса", – считает Залужный.
Он заявил, что цель Кремля – не только вернуть Украину в сферу своего влияния, но и в целом подорвать евроатлантическую и европейскую безопасность. "Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным", – заявил главком ВСУ.
Он также напомнил, что Кремль регулярно обвиняет Украину в невыполнении договоренностей, раздавая при этом российские паспорта на Донбассе и требуя провести выборы в таких условиях. Это, по словам Залужного, происходит, потому что правительства крупных стран "закрывают глаза" на действия РФ.
Залужный заявил, что Россия предпринимает "сверхусилия", чтобы международные площадки по урегулированию конфликта на Донбассе не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО.
"Это делается для того чтобы с РФ сняли санкции, поскольку она уже не будет стороной конфликта. Но я считаю, что Россия должна отвечать за происходящее", – заявил главком ВСУ.
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