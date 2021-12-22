Данилов дал обновленные данные о российских войсках на границе: уже 122 000 солдат

В пределах 200 км по периметру Украины Россия дислоцировала 122 000 военных. Об этом на брифинге в Ивано-Франковске заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что касается количества войск, мы видим, это 122 000 находятся на 200 км и 143 500 военных Российской Федерации находятся на расстоянии в 400 км в этом радиусе от наших границ", – сказал Данилов.



Секретарь СНБО напомнил, что "в случае обострения, нужно готовиться".

Данилов заявил, что "каждая страна имеет видение этой ситуации", а "весь мир обратил внимание, что с 2014 года у нас идет война", и страны "начали делать заявления".

"Мы держим фронт", – сказал секретарь СНБО.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.