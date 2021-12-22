Данилов дал обновленные данные о российских войсках на границе: уже 122 000 солдат
22.12.2021, 16:00
Алексей Данилов (Фото – пресс-служба Минобороны)
В пределах 200 км по периметру Украины Россия дислоцировала 122 000 военных. Об этом на брифинге в Ивано-Франковске заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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"То, что касается количества войск, мы видим, это 122 000 находятся на 200 км и 143 500 военных Российской Федерации находятся на расстоянии в 400 км в этом радиусе от наших границ", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО напомнил, что "в случае обострения, нужно готовиться".
Данилов заявил, что "каждая страна имеет видение этой ситуации", а "весь мир обратил внимание, что с 2014 года у нас идет война", и страны "начали делать заявления".
"Мы держим фронт", – сказал секретарь СНБО.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
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