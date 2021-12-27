В Киеве создают штаб теробороны: набирают резервистов, планируют учения

В Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориально обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. Об этом на совещании 27 декабря сказал замглавы КГГА Андрей Крищенко, пишет Официальный портал Киева.

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По словам чиновника, систему теробороны Киева должны развернуть в ближайшее время, будет создан ее штаб, на январь запланированы командно-штабные учения. Сейчас продолжается набор резервистов, отметили в КГГА.

Во время совещания мэр Киева Виталий Кличко сказал, что от безопасности в столице зависит стабильная ситуация в стране. По его словам, обсуждается координация работы городских служб в условиях угрозы.

Кличко добавил, что в столице насчитывается 500 объектов критической инфраструктуры. При чрезвычайной ситуации они будут находится под охраной разных ведомств – Нацполиции, военных и штаба теробороны.

Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.

3 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.

Кличко говорит, что Киев готовится к возможному вторжению России, при необходимости в столице могут ввести чрезвычайное положение.

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Яна Катасонова

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