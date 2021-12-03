Данилов призвал сформировать силы территориальной обороны в максимально сжатые сроки

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования сил территориальной обороны. Об этом он сказал во время сегодняшнего совещания СНБО по выполнению требований закона о национальном сопротивлении.

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Данилов напомнил, что закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизмом реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", – сказал он.

Данилов призвал в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил теробороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов теробороны с учетом уровня угроз в каждом регионе.

"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – сказал он, отметив целесообразность пересмотреть подход к размещению и комплектации подразделений теробороны.

Секретарь СНБО также призвал местные власти способствовать формированию добровольческой компоненты сил теробороны.

"Необходимо формировать ядро ​​территориальной обороны в каждой громаде, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли", – заявил Данилов.

29 июня 2021-го Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления.

16 июля Рада одобрила два законопроекта Зеленского: об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления.

29 июля во время торжеств по случаю дня ССО Зеленский подписал закон о нацсопротивлении, а на следующий день попросил его изменить, заявив о "технико-юридических недостатках".

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Оксана Житнюк

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