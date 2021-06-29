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Рада предварительно одобрила законопроект Зеленского о территориальной обороне

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 16:46
Рада предварительно одобрила законопроект Зеленского о территориальной обороне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления №5557.

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"За" проголосовали 318 нарпдепов, "против" – 8, "воздержались" – 4.

Не поддержала законопроект только фракция ОПЗЖ.

Законопроект предполагает построение территориальной обороны, создание движения сопротивления, формирование добровольческих подразделений территориальных громад, а также подготовку граждан к национальному сопротивлению.

Также сегодня Рада должна принять в первом чтении законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 000 человек для обеспечения функционирования теробороны.

Денис Юдин
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верховная рада Владимир Зеленский ВСУ территориальная оборона национальное сопротивление
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