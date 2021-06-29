Рада предварительно одобрила законопроект Зеленского о территориальной обороне
29.06.2021, 16:46
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления №5557.
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"За" проголосовали 318 нарпдепов, "против" – 8, "воздержались" – 4.
Не поддержала законопроект только фракция ОПЗЖ.
Законопроект предполагает построение территориальной обороны, создание движения сопротивления, формирование добровольческих подразделений территориальных громад, а также подготовку граждан к национальному сопротивлению.
Также сегодня Рада должна принять в первом чтении законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 000 человек для обеспечения функционирования теробороны.
- 20 сентября 2020 года Рада приняла закон о Плане обороны Украины.
- 30 марта 2021 года Рада приняла закон о призыве резервистов при обострении ситуации.
- 14 мая комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о трансформации Укроборонпрома.
- 25 мая Зеленский внес законопроект о теробороне в Раду.
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