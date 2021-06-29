Рада предварительно одобрила законопроект Зеленского о территориальной обороне

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления №5557.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 318 нарпдепов, "против" – 8, "воздержались" – 4.

Не поддержала законопроект только фракция ОПЗЖ.

Законопроект предполагает построение территориальной обороны, создание движения сопротивления, формирование добровольческих подразделений территориальных громад, а также подготовку граждан к национальному сопротивлению.

Также сегодня Рада должна принять в первом чтении законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 000 человек для обеспечения функционирования теробороны.

20 сентября 2020 года Рада приняла закон о Плане обороны Украины.

30 марта 2021 года Рада приняла закон о призыве резервистов при обострении ситуации.

14 мая комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о трансформации Укроборонпрома.

25 мая Зеленский внес законопроект о теробороне в Раду.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.