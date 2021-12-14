Войска РФ у границ. Киев готовится к возможной чрезвычайной ситуации – Кличко

Киев готовится к возможной чрезвычайной ситуации из-за угрозы нового вторжения России. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в колонке для Bild.

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Кличко заявил, что "угроза беспрецедентна" – и по всей стране готовятся к тому, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о наступлении войск РФ на Украину, как в 2014 году.

"В моем родном городе Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организовываю гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и обучению резервистов", – написал он.

По словам мэра, некоторые политологи считают, что Путин не решится на новое нападение. Это, пишет Кличко, напоминает ему дискуссии перед вторжением 2014 года, когда многие наблюдатели считали такой сценарий невозможным.

Кличко заявил о необходимости международной и военной поддержки Украины. В частности он призвал новое правительство Германии разблокировать поставки оружия в Украину через НАТО.

Таблоид Bild сообщал, что план-максимум Путина – захватить две трети Украины, включая Киев.

Вчера в КГГА заявили, что в Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне угрозы нового вторжения России.

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Марк Сировой

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