Угроза нападения России: в Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с сиренами

В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России. Об этом сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Андрей Крищенко в интервью Бабелю.

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Представитель КГГА отметил, что в случае атаки агрессора киевлян будут оповещать об этом с помощью сирен, так как этот способ будет доступен даже без света и без сотовой связи – то есть в критических условиях.

"Мы эти системы тестируем все время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей неделе мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", – сказал Крищенко.

Также он рассказал о ситуации с киевскими бомбоубежищами – в основном это старые конструкции советских времен, которые зачастую были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей. Некоторые из них уже отремонтировали, но многие из этих бомбоубежищ находятся в частной собственности. Часть помещений хотят передать городу, однако сначала их тоже нужно привести в порядок.

Еще есть больше 4000 объектов двойного назначения – подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики. В случае тревоги, по словам Крищенко, эти объекты готовы принять людей.

Он напомнил, что на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям детально расписан алгоритм действий населения в случае вторжения.

The Washington Post показал документ разведки США: в нем утверждается, что Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года.

Таблоид Bild сообщал, что план-максимум Путина – захватить две трети Украины, включая Киев.

3 декабря глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

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Оксана Житнюк

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