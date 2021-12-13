UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угроза нападения России: в Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с сиренами

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 17:35
Угроза нападения России: в Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с сиренами - Фото
Андрей Крищенко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиренами на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России. Об этом сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Андрей Крищенко в интервью Бабелю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представитель КГГА отметил, что в случае атаки агрессора киевлян будут оповещать об этом с помощью сирен, так как этот способ будет доступен даже без света и без сотовой связи – то есть в критических условиях.

"Мы эти системы тестируем все время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей неделе мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", – сказал Крищенко.

Также он рассказал о ситуации с киевскими бомбоубежищами – в основном это старые конструкции советских времен, которые зачастую были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей. Некоторые из них уже отремонтировали, но многие из этих бомбоубежищ находятся в частной собственности. Часть помещений хотят передать городу, однако сначала их тоже нужно привести в порядок.

Еще есть больше 4000 объектов двойного назначения – подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики. В случае тревоги, по словам Крищенко, эти объекты готовы принять людей.

Он напомнил, что на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям детально расписан алгоритм действий населения в случае вторжения.

  • The Washington Post показал документ разведки США: в нем утверждается, что Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года.
  • Таблоид Bild сообщал, что план-максимум Путина – захватить две трети Украины, включая Киев.
  • 3 декабря глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

Читайте также: Где прятаться в Киеве, если Россия будет атаковать. Обзор укрытий

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев андрей крищенко атака вторжение агрессия рф сирены
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 