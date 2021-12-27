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Резников: Штабы территориальной обороны создают военные, а не местные власти

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 23:33
Резников: Штабы территориальной обороны создают военные, а не местные власти - Фото
Алексей Резников (Фото: Минобороны)

Силы территориальной обороны ВСУ и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Минобороны.

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"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – заявил Резников.

Согласно закона об основах национального сопротивления, Силы теробороны – это составная часть Вооруженных сил Украины. Непосредственное руководство территориальной обороной осуществляет Главнокомандующий ВСУ через командующего Силами теробороны ВСУ, в том числе – относительно добровольческих формирований территориальных общин.

"Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны", – говорится в сообщении МОУ.

Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие – наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией, флотом.

"Городские и сельские главы, в целом, местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку", – сказал министр обороны.

Он отметил, что на финальной стадии утверждения находится комплекс нормативно-правовых актов по реализации положений закона – на прошлой неделе профильный правительственный комитет согласовал проекты 14 актов Кабмина.

"После одобрения этих решений правительством, которое мы ожидаем в ближайшее время, будет создана необходимая база для практического осуществления закона об основах национального сопротивления уже с 1 января 2022 года. Не будет никаких пауз, ускорится системная работа, где каждый должен заниматься своим делом", – подчеркнул Резников.

В ближайшее время после утверждения подзаконных актов Минобороны обещает организовать обучение местных руководителей для недопущения ошибок и самопроизвольных действий.

  • Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.
  • 3 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.
  • Ранее сегодня, 27 декабря, замглавы КГГА Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориальной обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений.
Наталия Медведева
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Алексей Резников минобороны тероборона Силы ТрО
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