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Первый указ Зеленского в 2022 году: назначен командующий Сил теробороны ВСУ

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01.01.2022, 07:49
Первый указ Зеленского в 2022 году: назначен командующий Сил теробороны ВСУ - Фото
Юрий Галушкин выносит на себе раненого бойца в 2015-м (Фото - Facebook Алексея Мочанова)

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин. Указ от 1 января опубликован на сайте главы государства.

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Вступивший в силу с сегодняшнего дня закон о национальном сопротивлении предусматривает, что ведущая роль в организации и выполнении задач теробороны принадлежит Силам теробороны ВСУ.

Как сообщается на сайте Офиса президента, назначенный командующим Галушкин в 2001-2002 годах был участником международной миротворческой операции в Косово.

С 2014 года он участвовал в антитеррористической операции (операции объединенных сил) на Донбассе. С июня 2014-го по январь 2015-го – исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск. Когда они стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкина назначили заместителем командующего.

С декабря 2019-го он проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а с середины 2020-го – заместителя главного инспектора.

Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней за личное мужество и профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первый указ Зеленского в 2022 году: назначен командующий Сил теробороны ВСУ
  • Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.
  • 3 декабря секретарь СНБО Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.
  • 27 декабря замглавы КГГА сообщил, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориальной обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. Минобороны ответило киевским властям: силы теробороны ВСУ и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. 
  • 1 января вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

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Оксана Житнюк
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указ тероборона Владимир Зеленский нацсопротивление ВСУ Юрий Галушкин
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