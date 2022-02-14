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"Полная готовность". Полиция переведена на усиленный режим несения службы до 19 февраля

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 17:46
Игорь Клименко (Фото: flickr Нацполиции)

На фоне возможного нового вторжения РФ в Украину в период с 14 по 19 февраля 2022 личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, на практике усиленный режим будет означать следующее:

→ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
→ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
→ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Клименко объяснил, что такие меры предпринимаются, чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинцев.

"Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – написал Клименко.

Ранее сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что его ведомство не допустит в Украине событий, которые были на востоке страны в 2014 году, а "гиркиных" будут расстреливать без предупреждения. 

"Полная готовность". Полиция переведена на усиленный режим несения службы до 19 февраля

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Оксана Житнюк
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Игорь Клименко полиция угроза вторжение агрессия рф
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