"Полная готовность". Полиция переведена на усиленный режим несения службы до 19 февраля
На фоне возможного нового вторжения РФ в Украину в период с 14 по 19 февраля 2022 личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
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По его словам, на практике усиленный режим будет означать следующее:
→ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
→ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
→ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
Клименко объяснил, что такие меры предпринимаются, чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинцев.
"Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – написал Клименко.
Ранее сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что его ведомство не допустит в Украине событий, которые были на востоке страны в 2014 году, а "гиркиных" будут расстреливать без предупреждения.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- В Киеве создан 10-дневный запас топлива на случай чрезвычайной ситуации, а предприятия критической инфраструктуры снабжены автономной системой связи, сообщил мэр Виталий Кличко. Также в столице создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России. Власти Львова сегодня тоже приняли ряд решений на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.
- В Украине формируется резерв сил территориальной обороны на случай широкомасштабного вторжения РФ.
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