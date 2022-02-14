Министр внутренних дел Денис Монастырский заверяет, что его ведомство не допустит в Украине событий, которые были на востоке страны в 2014 году, а "гиркиных" будут расстреливать без предупреждения. Об этом он заявил в обращении.
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Он сказал, что МВД не допустит никаких "сепаратистских проявлений", как это было весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке.
"Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и каких-либо колебаний", – сказал Монастырский.
Он отметил, что в МВД несут службу 300 000 нацгвардийцев, пограничников и спасателей. Несмотря на заявления о возможных агрессивных действиях России никто не боится и не паникует, заверил Монастысркий.
Он призвал украинцев сохранять спокойствие, не паниковать и на своем месте выполнять ежедневную работу, чтобы работали школы, больницы, садики, предприятия.
"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", – добавил Монастырский.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
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