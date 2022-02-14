Министр внутренних дел Денис Монастырский заверяет, что его ведомство не допустит в Украине событий, которые были на востоке страны в 2014 году, а "гиркиных" будут расстреливать без предупреждения. Об этом он заявил в обращении.

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Он сказал, что МВД не допустит никаких "сепаратистских проявлений", как это было весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке.

"Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и каких-либо колебаний", – сказал Монастырский.

Он отметил, что в МВД несут службу 300 000 нацгвардийцев, пограничников и спасателей. Несмотря на заявления о возможных агрессивных действиях России никто не боится и не паникует, заверил Монастысркий.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие, не паниковать и на своем месте выполнять ежедневную работу, чтобы работали школы, больницы, садики, предприятия.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", – добавил Монастырский.

СПРАВКА. Игорь Гиркин (Стрелков) – экс-сотрудник ФСБ России, один из бывших главарей российских боевиков на Донбассе. В ночь на 12 апреля 2014 года вместе с группой боевиков пересек границу Украины и захватил админздания в Славянске. Его подозревают в Игорь Гиркин (Стрелков) – экс-сотрудник ФСБ России, один из бывших главарей российских боевиков на Донбассе. В ночь на 12 апреля 2014 года вместе с группой боевиков пересек границу Украины и захватил админздания в Славянске. Его подозревают в похищениях, пытках, казнях украинцев причастности к трагедии рейса MH17 , который летом 2014-го оккупанты сбили в небе над Донбассом.

В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.

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Марк Сировой

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