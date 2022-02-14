UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угроза вторжения России. В Киеве создали комиссии по эвакуации населения

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 12:27
Угроза вторжения России. В Киеве создали комиссии по эвакуации населения - Фото
Виталий Кличко (Фото с личной страницы в Facebook)

В Киеве создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и каждого района", – сказал он.

По его словам, план эвакуации определяет места расположения сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения. "Хочу указать еще раз – в пределах столицы", – сказал он.

Кличко также заявил, что количество укрытий за последние годы увеличено втрое.

Сейчас есть 500 укрытий на объектах критической инфраструктуры, которые предназначены для защиты сотрудников.

Также есть почти 4500 сооружений двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации смогут укрыться горожане. Это подземные паркинги, переходы, углубленные станции метро, подвалы и полуподвалы.

Кличко отметил, что в мирное время сооружения двойного назначения могут быть использованы для хозяйственной деятельности: сейчас там могут быть магазины, аптеки, парикмахерские или кафе.

"Однако в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители учреждений должны открыть двери и предоставить защиту населению", – сказал он.

Ознакомиться с расположением укрытий в Киеве можно на карте:

Кличко добавил, что в школах Киева две недели идут тематические учения с педагогами, активизируется такая работа с родителями и учениками.

"Разработаны инструкции, как действовать различным заведениям и учреждениям, учитывая их специфику работы", – сказал он, добавив, что речь идет о медучреждениях, школах, детсадах, учреждениях сфер социальной защиты и транспорта.

Читайте также мнение: Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев эвакуация виталий кличко вторжение войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 