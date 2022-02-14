Угроза вторжения России. В Киеве создали комиссии по эвакуации населения

В Киеве создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и каждого района", – сказал он.

По его словам, план эвакуации определяет места расположения сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения. "Хочу указать еще раз – в пределах столицы", – сказал он.

Кличко также заявил, что количество укрытий за последние годы увеличено втрое.

Сейчас есть 500 укрытий на объектах критической инфраструктуры, которые предназначены для защиты сотрудников.

Также есть почти 4500 сооружений двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации смогут укрыться горожане. Это подземные паркинги, переходы, углубленные станции метро, подвалы и полуподвалы.

Кличко отметил, что в мирное время сооружения двойного назначения могут быть использованы для хозяйственной деятельности: сейчас там могут быть магазины, аптеки, парикмахерские или кафе.

"Однако в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители учреждений должны открыть двери и предоставить защиту населению", – сказал он.

Ознакомиться с расположением укрытий в Киеве можно на карте:

Кличко добавил, что в школах Киева две недели идут тематические учения с педагогами, активизируется такая работа с родителями и учениками.

"Разработаны инструкции, как действовать различным заведениям и учреждениям, учитывая их специфику работы", – сказал он, добавив, что речь идет о медучреждениях, школах, детсадах, учреждениях сфер социальной защиты и транспорта.

В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.

Читайте также мнение: Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.