Угроза вторжения. Байден и Джонсон видят ключевое окно для дипломатии и отступления России
В ситуации с угрозой нового вторжения России в Украину остается место для дипломатии, сейчас есть ключевое окно, чтобы РФ отступила от своих угроз. Об этом говорилось в беседе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.
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Отмечается, что лидеры согласились: остается ключевое окно для дипломатии и для России, чтобы та отступила от своих угроз в адрес Украины.
При этом Байден и Джонсон подчеркнули, что дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису с далекоидущими последствиями как для самой РФ, так и для всего мира.
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Лидеры также согласны, что западные страны должны сохранять единство, в частности по вопросу введения значительного пакета санкции в случае эскалации российской агрессии.
Также они подтвердили необходимость снижать зависимость от российского газа, пишут на Даунинг-стрит. Этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам РФ.
В Белом доме добавили, что Байден с Джонсоном также обсуждали укрепление восточного фланга НАТО.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- После этого Байден провел переговоры с лидером РФ Владимром Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Президент США заверил, что Запад решительно и быстро ответит на агрессию России.
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