Угроза вторжения. Байден и Джонсон видят ключевое окно для дипломатии и отступления России

В ситуации с угрозой нового вторжения России в Украину остается место для дипломатии, сейчас есть ключевое окно, чтобы РФ отступила от своих угроз. Об этом говорилось в беседе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что лидеры согласились: остается ключевое окно для дипломатии и для России, чтобы та отступила от своих угроз в адрес Украины.

При этом Байден и Джонсон подчеркнули, что дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису с далекоидущими последствиями как для самой РФ, так и для всего мира.

Читайте также: Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Госдеп

Лидеры также согласны, что западные страны должны сохранять единство, в частности по вопросу введения значительного пакета санкции в случае эскалации российской агрессии.

Также они подтвердили необходимость снижать зависимость от российского газа, пишут на Даунинг-стрит. Этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам РФ.

В Белом доме добавили, что Байден с Джонсоном также обсуждали укрепление восточного фланга НАТО.

Читайте также: Лавров предложил Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.