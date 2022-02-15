UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угроза вторжения. Байден и Джонсон видят ключевое окно для дипломатии и отступления России

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 07:56
Угроза вторжения. Байден и Джонсон видят ключевое окно для дипломатии и отступления России - Фото
Джо Байден и Борис Джонсон (Фото - ЕРА)

В ситуации с угрозой нового вторжения России в Украину остается место для дипломатии, сейчас есть ключевое окно, чтобы РФ отступила от своих угроз. Об этом говорилось в беседе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что лидеры согласились: остается ключевое окно для дипломатии и для России, чтобы та отступила от своих угроз в адрес Украины.

При этом Байден и Джонсон подчеркнули, что дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису с далекоидущими последствиями как для самой РФ, так и для всего мира.

Читайте также: Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Госдеп

Лидеры также согласны, что западные страны должны сохранять единство, в частности по вопросу введения значительного пакета санкции в случае эскалации российской агрессии.

Также они подтвердили необходимость снижать зависимость от российского газа, пишут на Даунинг-стрит. Этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам РФ.

В Белом доме добавили, что Байден с Джонсоном также обсуждали укрепление восточного фланга НАТО.

Читайте также: Лавров предложил Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дипломатия Борис Джонсон вторжение джо байден войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 