Три президента Украины пристыдили подписантов Будапештского меморандума: текст обращения

Первый, второй и третий президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко опубликовали открытое обращение к странам-подписантам меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия – того, что более известно как Будапештский меморандум.

Приводим ниже полный текст обращения.

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"Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого встряхивает мир и сейчас.

Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были названы Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи сверхдержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство.

Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон в Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума.

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Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее. Только устрашающие предупреждения о вторжении как не сегодня, так завтра, которые нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения. Только суровые предупреждения агрессору, что он заплатит какую-то "цену" (которая, правда, не будет включать Северный поток-2 и SWIFT).

И это – все?

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом заверения безопасности, а не гарантии. Москва заявляет В тексте документа речь идет о следующем : "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН". , что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без применения ядерного оружия. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой , президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором. Кравчук рассказывал , что Запад фактически поставил Киеву ультиматум. Документ содержит

Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала равной с нами. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на настоящую защиту нашу настоящую поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного.

Мы тогда поверили, хотя в том же 1994 году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают.

Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово.

Так докажите свою подлинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться.

Если сегодня мы проиграем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира.

Осознайте это. Имейте силу быть ответственными и мужественными!

Леонид Кравчук, президент Украины (1991—1994)

Леонид Кучма, президент Украины (1994—2005)

Виктор Ющенко, президент Украины (2005—2010)".

В январе 2022 года на переговорах США и НАТО отказали России не брать Украину в Альянс.

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Евгений Пилипенко

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