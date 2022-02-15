У Путина заявили, что готовы к переговорам по Украине
15.02.2022, 09:49
Владимир Путин (Фото - ЕРА)
В Кремле утверждают, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине и другим вопросам в сфере безопасности. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков каналу CNN.
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Он утверждает, что Путин всегда "требовал переговоров и дипломатии", а также "фактически инициировал вопрос о гарантиях безопасности для РФ".
При этом Песков заявил, что Украина – это часть более крупной проблемы.
"И, конечно, президент Путин готов к переговорам", – добавил он.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады.
- 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо".
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