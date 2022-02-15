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У Путина заявили, что готовы к переговорам по Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 09:49
У Путина заявили, что готовы к переговорам по Украине - Фото
Владимир Путин (Фото - ЕРА)

В Кремле утверждают, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине и другим вопросам в сфере безопасности. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков каналу CNN.

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Он утверждает, что Путин всегда "требовал переговоров и дипломатии", а также "фактически инициировал вопрос о гарантиях безопасности для РФ".

При этом Песков заявил, что Украина – это часть более крупной проблемы. 

"И, конечно, президент Путин готов к переговорам", – добавил он.

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Марк Сировой
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