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Новости | На Банковой назвали "правильным сигналом" заявление из РФ о начале отвода войск от Украины

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15.02.2022, 11:28
На Банковой назвали
Скриншот из видеозаписи

В Офисе президента считают "правильным сигналом" заявление Минобороны России о возвращении части войск с учений Союзная решимость-2022 около Украины в пункты постоянной дислокации. Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил LIGA.net.

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"Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины – это правильный сигнал", – считает чиновник.

Доверять на слово россиянам в ОП не спешат.

Советник Андрея Ермака сказал, что спецслужбы Украины и партнеров "будут очень внимательно наблюдать за реализацией заявленных российскими военными шагов", и "как только и если этот процесс приобретет устойчивый формат, мы это сразу увидим".

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На Банковой также посетовали, что масштабная информационная эскалация на фоне присутствия российских войск "уже значительно бьет по финансово-экономическим возможностям нашей страны".

"Чем выше был градус истерических сообщений, тем больше нарастала экономическая проблематика", – подчеркнул Подоляк.

Утром 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что возвращают с учений на постоянные базы часть военных двух округов.

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Евгений Пилипенко, Марк Сировой
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учения угроза вторжение минобороны рф михаил подоляк
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