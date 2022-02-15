Новости | На Банковой назвали "правильным сигналом" заявление из РФ о начале отвода войск от Украины
В Офисе президента считают "правильным сигналом" заявление Минобороны России о возвращении части войск с учений Союзная решимость-2022 около Украины в пункты постоянной дислокации. Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил LIGA.net.
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"Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины – это правильный сигнал", – считает чиновник.
Доверять на слово россиянам в ОП не спешат.
Советник Андрея Ермака сказал, что спецслужбы Украины и партнеров "будут очень внимательно наблюдать за реализацией заявленных российскими военными шагов", и "как только и если этот процесс приобретет устойчивый формат, мы это сразу увидим".
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На Банковой также посетовали, что масштабная информационная эскалация на фоне присутствия российских войск "уже значительно бьет по финансово-экономическим возможностям нашей страны".
"Чем выше был градус истерических сообщений, тем больше нарастала экономическая проблематика", – подчеркнул Подоляк.
Утром 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что возвращают с учений на постоянные базы часть военных двух округов.
- В январе 2022 года на переговорах США и НАТО отказали России не брать Украину в Альянс.
- Вашингтон и союзники заявляют последние недели и дни, что новая атака РФ против Украины "может начаться в любой момент", даже во время зимней Олимпиады в Китае.
- Вчера, 14 февраля, глава МИД РФ Лавров предложил президенту РФ Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо".
- Сегодня спикер Путина заявил CNN, что в Кремле готовы к переговорам по Украине.
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