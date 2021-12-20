Данилов: Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия в 1994 году, поскольку фактически была обманута. Об этом он заявил в интервью Апостроф TV.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В 94-году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда ядерные боеголовки забрали. Передали их куда – США договорились, что их забирает РФ", – сказал он.
По словам Данилова, в результате Россия шантажирует весь мир, в том числе США.
"Поэтому мы должны за это получить компенсацию. Я уже не говорю о том, что никакой компенсации адекватной денежной сделано не было. И мы сегодня нуждаемся в помощи, именно в оружии защиты", – добавил секретарь СНБО.
Читайте также: Зеленский о требованиях Путина по НАТО: Мы отдали ядерное оружие, гарантии – на помойке
- Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
- Правительство экс-канцлера Германии Ангелы Меркель было против поставок Украине летального вооружения. Украина будет общаться об оружии с новым немецким правительством во главе с Олафом Шольцем, заверял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- 19 декабря Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие.
Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом
Комментарии