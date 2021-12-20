Данилов: Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия в 1994 году, поскольку фактически была обманута. Об этом он заявил в интервью Апостроф TV.

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"В 94-году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда ядерные боеголовки забрали. Передали их куда – США договорились, что их забирает РФ", – сказал он.

По словам Данилова, в результате Россия шантажирует весь мир, в том числе США.

"Поэтому мы должны за это получить компенсацию. Я уже не говорю о том, что никакой компенсации адекватной денежной сделано не было. И мы сегодня нуждаемся в помощи, именно в оружии защиты", – добавил секретарь СНБО.

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СПРАВКА. 5 декабря 1994-го второй президент 5 декабря 1994-го второй президент Леонид Кучма подписал с лидерами США, Великобритании и РФ Будапештский меморандум. Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались уважать ее независимость, суверенитет и границы. Однако в 2014-м Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса.

19 декабря Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие.

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Марк Сировой

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