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"Увидим – поверим". Кулеба отреагировал на заявление России об отведении войск

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 11:31
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина поверит в деэскалацию со стороны России, когда увидит реальное отведение войск от границ, а не только услышит о нем. Такое заявление сделал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сегодня в Минобороны РФ заявили, что возвращают военных Западного и Южного округов России на постоянные базы. Однако подтверждений этого из других источников не было.

Кулеба отметил, что из России постоянно звучат разные заявления, поэтому у МИД есть правило не только "услышим – тогда поверим, а увидим – тогда поверим".

"Увидим отведение – поверим в деэскалацию", – сказал глава МИД.

При этом Кулеба считает, что Украине вместе с партнерами "удалось сдержать Россию от любого дальнейшего обострения".

"Сегодня уже середина февраля. Вы видите, что дипломатия продолжает работать", – сказал он.

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Марк Сировой
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МИД вторжение дмитрий кулеба войска россии отведение
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