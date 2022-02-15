"Увидим – поверим". Кулеба отреагировал на заявление России об отведении войск
Украина поверит в деэскалацию со стороны России, когда увидит реальное отведение войск от границ, а не только услышит о нем. Такое заявление сделал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Сегодня в Минобороны РФ заявили, что возвращают военных Западного и Южного округов России на постоянные базы. Однако подтверждений этого из других источников не было.
Кулеба отметил, что из России постоянно звучат разные заявления, поэтому у МИД есть правило не только "услышим – тогда поверим, а увидим – тогда поверим".
"Увидим отведение – поверим в деэскалацию", – сказал глава МИД.
При этом Кулеба считает, что Украине вместе с партнерами "удалось сдержать Россию от любого дальнейшего обострения".
"Сегодня уже середина февраля. Вы видите, что дипломатия продолжает работать", – сказал он.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады.
- 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту России Владимиру Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо".
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