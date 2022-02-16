Военный атташе Украины понаблюдал за учениями в Беларуси. Сегодня ответный визит в Ровно
Вчера, 15 февраля, украинский военный атташе наблюдал в Беларуси за совместными российско-беларускими учениями Союзная решимость-2022, а сегодня его коллега из Минска посетит учения Заметіль-2022 в Ровно. О таких шагах по деэскалации напряженности заявил в эфире канала Украина 24 министр обороны Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он напомнил, что 14 февраля пообщался по телефону с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.
"В Украине особенно теплые чувства к беларускому народу. Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", – заявил Резников.
Читайте также: Три президента Украины пристыдили подписантов Будапештского меморандума
Как выразился министр обороны, Хренин заверил его, что "никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет". После этого обе стороны "сразу же сделали ряд шагов для повышения доверия".
Заметіль-2022 проводится в Ровенской и Харьковской областях с привлечением подразделений ВСУ, НГУ и Нацполиции.
- США пригрозили Беларуси ответом, если Москва использует ее для вторжения.
- Утром 15 февраля 2022-го в Минобороны РФ заявили, что возвращают с учений на постоянные базы часть военных двух округов. На Банковой назвали это "правильным сигналом", в МИД заявили "увидим – поверим".
- Генсек НАТО сказал об "осторожном оптимизме", но реальной деэскалации пока не видит.
- Глава Минобороны Литвы заявил, что "пока никакого оптимизма нет" в связи с заявленным отводом.
Комментарии