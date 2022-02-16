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Военный атташе Украины понаблюдал за учениями в Беларуси. Сегодня ответный визит в Ровно

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 11:14
Военный атташе Украины понаблюдал за учениями в Беларуси. Сегодня ответный визит в Ровно - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

Вчера, 15 февраля, украинский военный атташе наблюдал в Беларуси за совместными российско-беларускими учениями Союзная решимость-2022, а сегодня его коллега из Минска посетит учения Заметіль-2022 в Ровно. О таких шагах по деэскалации напряженности заявил в эфире канала Украина 24 министр обороны Алексей Резников.

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Он напомнил, что 14 февраля пообщался по телефону с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

"В Украине особенно теплые чувства к беларускому народу. Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", – заявил Резников.

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Как выразился министр обороны, Хренин заверил его, что "никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет". После этого обе стороны "сразу же сделали ряд шагов для повышения доверия".

Заметіль-2022 проводится в Ровенской и Харьковской областях с привлечением подразделений ВСУ, НГУ и Нацполиции.

Евгений Пилипенко
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Алексей Резников беларусь учения угроза вторжение военный атташе Виктор Хренин Союзная решимость-2022 Заметіль-2022
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