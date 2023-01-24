Лукашенко заявил, что Украина предлагала ему "пакт о ненападении". Зеленский ответил

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси подписать "пакт о ненападении". Об этом сообщает Белта. Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, соответствует ли действительности это заявление.

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Беларуское госагентство пишет, что Лукашенко заявил, будто Запад не отказался от неких своих "планов касательно Беларуси". Что имеется в виду, он не уточнил.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно", – сказал Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Беларуси.

Во время совместного брифинга Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте украинского лидера спросили, соответствует ли действительности заявление Лукашенко о предложении "пакта о ненападении".

"Мы действительно не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. И это главный сигнал от украинского народа беларускому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступила, несмотря ни на какое влияние кого-либо, в эту совершенно позорную войну", – ответил Зеленский.

Он выразил уверенность, что ни большинство беларуского общества, ни большинство военных не хотят нападать на Украину. Что касается российских войск, "которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", Зеленский сказал, что вопрос о том, предоставлять или не предоставлять им плацдарм для военных действий против Украины, касается уважения беларуского общества и власти к своему государству.

По словам президента, новое наступление оккупантов с территории Беларуси возможно, но ВСУ к этому готовы. "Я считаю, что по этому направлению успехов у них не будет", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос именно относительно "пакта о ненападении", действительно ли Украина его предлагала Беларуси, он ответил: "Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся".

16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России.

Украина не фиксирует увеличение группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы, но Силы обороны находятся в постоянной готовности, заверил глава ГПСУ Дейнеко.

В ГУР заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью и якобы угрозой ее присоединения к войне против Украины, однако даже Лукашенко уже "не очень в это играет".

Вадим Ребрина

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