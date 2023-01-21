ГУР об угрозе из Беларуси: Даже диктатор Лукашенко не хочет идти на суицидальные действия

Российскому диктатору Владимиру Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью и якобы угрозой ее присоединения к войне против Украины, однако даже беларуский диктатор Александр Лукашенко уже "не очень в это играет". Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что нагнетание темы угрозы из Беларуси – это российское ИПСО.

"Безусловно, о диктаторе Лукашенко нам все известно, как и о режиме в Беларуси. Но есть объективные вещи – количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что по состоянию на сегодняшний день угрозы полномасштабной наземной операции со стороны Беларуси и ее участия на стороне России нет", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что если ситуация изменится, украинцы будут проинформированы. Однако, как уверяет представитель разведки, Украина готова к изменению ситуации и отработала все сценарии.

"В интересах Путина и так называемой РФ нагнетать ситуацию с Беларусью. Но уже и диктатор Лукашенко не очень в это играет. Мы недавно видели, как он водил за нос Лаврова – рассказывал, как он любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины, и Украина держится. То есть не хочет совершать суицидальные действия даже диктатор Лукашенко", – сказал Юсов.

Комментируя информацию о том, что российских военнослужащих якобы завозят на территорию Беларуси в цистернах для бензовозов, чтобы эти перемещения не отслеживались спутниками, Юсов сказал, что "есть очень разнообразная информация".

"Так как рашисты не относятся к собственным военным как к людям, то могут перевозить не только в бензовозах, но и в других емкостях, предназначенных для других жидкостей", – сказал Юсов.

16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России.

Украина не фиксирует увеличения группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы, но Силы обороны находятся в постоянной готовности, заверил глава ГПСУ Дейнеко.

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Оксана Житнюк

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