Беларуские пограничники жалуются на неприличные жесты со стороны украинских бойцов – видео

В Пограничном комитете Беларуси жалуются на "угрожающие и неприличные жесты в адрес беларуских пограничников" со стороны украинских военных. Об этом пресс-служба комитета написала в Telegram.

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Там сообщили, что продолжается "демонстративное минирование смежной с Беларусью территории".

"Также отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес беларуских пограничников", – сказано в сообщении.

25 января 2023 года в ГУР МО заявили, что беларуский диктатор Александр Лукашенко понимает, что является одной из целей России и находится в тяжелом положении.

21 февраля международные журналисты-расследователи обнаружили секретный документ, согласно которому Россия до 2030 года планирует захватить Беларусь.

21 февраля в Беларуси ввели смертную казнь для военнослужащих, обвиняемых в "госизмене".

Вадим Ребрина

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