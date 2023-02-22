Беларуские пограничники жалуются на неприличные жесты со стороны украинских бойцов – видео
22.02.2023, 16:32
Скриншот из видео
В Пограничном комитете Беларуси жалуются на "угрожающие и неприличные жесты в адрес беларуских пограничников" со стороны украинских военных. Об этом пресс-служба комитета написала в Telegram.
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Там сообщили, что продолжается "демонстративное минирование смежной с Беларусью территории".
"Также отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес беларуских пограничников", – сказано в сообщении.
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