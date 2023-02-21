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Россия хочет получить полный контроль над Беларусью к 2030 году, журналисты нашли документ

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 10:12
Россия хочет получить полный контроль над Беларусью к 2030 году, журналисты нашли документ - Фото
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Журналисты нашли внутренний документ Кремля, согласно которому Россия планирует взять под полный контроль Беларусь к 2030 году. Об этом говорится в расследовании Центра Досье – проекта российского оппозиционера Михаила Ходорковского.

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Как отмечается, группа журналистов получила доступ ко внутреннему документу властей РФ, который называется "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", согласно которому Кремль планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

В журналистском расследовании, участвовали сотрудники центра Досье, Delfi, Kyiv Independent, Belarusian Investigative Center, Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Expressen, Frontstory и VSquare.

Сообщается, план по захвату полного контроля над Беларусью разработали в 2021 году. В документе 17 страниц, на которых изложены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (2030 год).

Согласно документу, к 2030 году российские власти рассчитывали адаптировать законодательство Беларуси под российское, взять под контроль внешнюю политику страны, увеличить военное присутствие на ее территории, подчинить себе информационное пространство, добиться верховенства русского языка над беларуским, а также ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов гражданам Беларуси "в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции".

Реализовывать свои планы российские власти собирались в том числе через договор о Союзном государстве, подписанный руководством России и Беларуси в 1999 году.

Отмечается, что в разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.

Как сообщается, журналисты показали документ внешним экспертам, которые подтвердили, что он выглядит правдоподобно и его следует рассматривать всерьез.

"Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины, только в случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну", – заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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Наталія Медведєва
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кремль беларусь александр лукашенко
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