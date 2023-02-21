У Лукашенко ввели смертную казнь для военных: будут судить за "госизмену"

Парламент Беларуси утвердил изменения в уголовный кодекс, добавив к статье "О государственной измене" наказание в виде смертной казни. Об этом сообщает БелТА.

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Издание пишет, что таким образом правительство страны хочет "предотвратить преступления и воспитывать граждан в духе соблюдения законодательства Беларуси".

Так, согласно законопроекту, беларуских чиновников и военнослужащих, якобы совершивших преступление, предусмотренное статьей "О государственной измене", с сегодняшнего дня могут казнить.

Законом также предусматривается освобождение от уголовной ответственности беларусов, подозреваемых в участии в "диверсиях", если они своевременно "сдадут" силовым структурам Беларуси информацию о подготовке "вредительства".

17 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал президенту Беларуси Александру Лукашенко, что никто из беларуских военных не вернется домой, если он даст им приказ вторгнуться в Украину.

19 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что открытое вступление Беларуси в войну против Украины привело бы к обрушению режима Лукашенко.

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Мілана Головань

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