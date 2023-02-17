"Никто не вернется". Зеленский предостерег Лукашенко о последствиях вторжения его армии
Если власти Беларуси примут решение помочь стране-террористу России в геноцидной войне против Украины и дадут приказ армии вторгнуться, никто из интервентов не вернется домой. Это пообещал во время вступительного слова на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский.
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"Мы считаем, что сил у них недостаточно. И все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся. Это не запугивание. Я говорю как есть. Мы защищаем себя, мы ни на кого не наступаем. Мы защищаем себя", – сказал он.
По словам президента, который сослался на некие аналитические данные, около 80% населения Беларуси, несмотря на российскую пропаганду и пропаганду режима Александра Лукашенко, не хотят воевать против Украины.
"Им [россиянам] будет сложно их затянуть [в непосредственную войну], но они, безусловно, будут это делать. Что я могу сказать? Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка", – сказал президент.
Глава государства объяснил, что одно дело, когда с беларуской территории, с некоторых аэродромов, которые находятся в распоряжении РФ и Минск их "не контролирует", летит авиация или ракеты, – и другое, когда "ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам".
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"Ты в этот момент становишься террористом. И тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения всего того, что Россия уже наделала и, к сожалению, продолжает делать", – предостерег Зеленский беларуского диктатора, который регулярно называет его "Володей".
17 февраля в подмосковном Ново-Огарево проходит встреча Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным. Через неделю – годовщина тотального вторжения РФ.
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