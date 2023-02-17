"Никто не вернется". Зеленский предостерег Лукашенко о последствиях вторжения его армии

Если власти Беларуси примут решение помочь стране-террористу России в геноцидной войне против Украины и дадут приказ армии вторгнуться, никто из интервентов не вернется домой. Это пообещал во время вступительного слова на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы считаем, что сил у них недостаточно. И все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся. Это не запугивание. Я говорю как есть. Мы защищаем себя, мы ни на кого не наступаем. Мы защищаем себя", – сказал он.

По словам президента, который сослался на некие аналитические данные, около 80% населения Беларуси, несмотря на российскую пропаганду и пропаганду режима Александра Лукашенко, не хотят воевать против Украины.

"Им [россиянам] будет сложно их затянуть [в непосредственную войну], но они, безусловно, будут это делать. Что я могу сказать? Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка", – сказал президент.

Глава государства объяснил, что одно дело, когда с беларуской территории, с некоторых аэродромов, которые находятся в распоряжении РФ и Минск их "не контролирует", летит авиация или ракеты, – и другое, когда "ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам".

Читайте также: У России пока нет возможности наступать на двух фронтах – генерал-лейтенант Павлюк

"Ты в этот момент становишься террористом. И тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения всего того, что Россия уже наделала и, к сожалению, продолжает делать", – предостерег Зеленский беларуского диктатора, который регулярно называет его "Володей".

17 февраля в подмосковном Ново-Огарево проходит встреча Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным. Через неделю – годовщина тотального вторжения РФ.

13 февраля 2023 года Канада и Франция призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Некоторые пользователи в соцсетях истолковали это как косвенный признак, что вскоре Беларусь якобы может быть втянута в войну против Украины более непосредственно, чем до того.

На 14 февраля 2023 года генерал Наев оценивал угрозу для Украины из Беларуси как "очень низкую".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.