UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Никто не вернется". Зеленский предостерег Лукашенко о последствиях вторжения его армии

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 15:38
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Если власти Беларуси примут решение помочь стране-террористу России в геноцидной войне против Украины и дадут приказ армии вторгнуться, никто из интервентов не вернется домой. Это пообещал во время вступительного слова на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы считаем, что сил у них недостаточно. И все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся. Это не запугивание. Я говорю как есть. Мы защищаем себя, мы ни на кого не наступаем. Мы защищаем себя", – сказал он.

По словам президента, который сослался на некие аналитические данные, около 80% населения Беларуси, несмотря на российскую пропаганду и пропаганду режима Александра Лукашенко, не хотят воевать против Украины.

"Им [россиянам] будет сложно их затянуть [в непосредственную войну], но они, безусловно, будут это делать. Что я могу сказать? Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка", – сказал президент.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. Кремль продолжает пытаться полноценно втянуть Беларусь в войну, сохраняется угроза повторной попытки врага наступать на Киев со стороны Беларуси.

Глава государства объяснил, что одно дело, когда с беларуской территории, с некоторых аэродромов, которые находятся в распоряжении РФ и Минск их "не контролирует", летит авиация или ракеты, – и другое, когда "ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам".

Читайте также: У России пока нет возможности наступать на двух фронтах – генерал-лейтенант Павлюк

"Ты в этот момент становишься террористом. И тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения всего того, что Россия уже наделала и, к сожалению, продолжает делать", – предостерег Зеленский беларуского диктатора, который регулярно называет его "Володей".

17 февраля в подмосковном Ново-Огарево проходит встреча Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным. Через неделю – годовщина тотального вторжения РФ.

  • 13 февраля 2023 года Канада и Франция призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Некоторые пользователи в соцсетях истолковали это как косвенный признак, что вскоре Беларусь якобы может быть втянута в войну против Украины более непосредственно, чем до того.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война беларусь александр лукашенко MSC 2023
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 