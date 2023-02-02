У России пока нет возможности наступать на двух фронтах – генерал-лейтенант Павлюк

Страна-оккупант Россия пока не в состоянии наступать на Украину на двух фронтах. Такое мнение выразил РБК-Украина командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

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По словам генерал-лейтенанта, если бы у россиян была такая возможность, "они не отходили бы с севера еще тогда, в марте, не убегали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области".

"То есть, несмотря на мобилизацию, в России не так уж много сил и средств. <...> На мой взгляд как военного, у России пока нет возможности наступать на два фронта", – отметил он.

По словам Павлюка, многое зависит от того, настолько устойчивой будет оборона Украины на востоке и насколько значительные потери украинцы нанесут противнику.

Большого наступления из Беларуси пока не будет, полагает он. "Более вероятным" командующий обороной Киева считает сценарий, при котором россияне, если получат успех на востоке, начинают наступать по другим направлениям, "в том числе и с севера".

Разведка сообщила в начале февраля 2023 года, что российский диктатор Путин якобы приказал оккупировать Донбасс до марта.

Хватит ли сил для новой обороны Киева при новом возможном наступлении врага, зависит от того, какую группировку войск оккупанты соберут в Беларуси, считает Павлюк.

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Євген Пилипенко

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