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МИД Франции призвал своих граждан срочно покинуть Беларусь из-за войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 17:08
МИД Франции призвал своих граждан срочно покинуть Беларусь из-за войны в Украине - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Франции призвало французских граждан срочно покинуть территорию Беларуси в связи с войной в Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Франции.

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Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия беларуского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются.

"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", – говорится в сообщении. 

  • Ранее сегодня посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство. 

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Наталія Медведєва
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война беларусь франция
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