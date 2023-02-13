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Власти США призвали американцев уехать из РФ: могут арестовать или мобилизовать на войну

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 09:58
Власти США призвали американцев уехать из РФ: могут арестовать или мобилизовать на войну - Фото
Посольство США в Москве (фото - ЕРА)

Посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

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"Россия может отказаться признать гражданство США у людей с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать их", – отмечается в тексте.

Как пишет пресс-служба посольства, граждане Америки на территории России "могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства со стороны российских официальных лиц".

Как отметили в посольстве, это уже не раз происходило.

Мілана Головань
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посольство война репрессии гражданство мобилизация преследования
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