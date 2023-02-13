Власти США призвали американцев уехать из РФ: могут арестовать или мобилизовать на войну

Посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

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"Россия может отказаться признать гражданство США у людей с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать их", – отмечается в тексте.

Как пишет пресс-служба посольства, граждане Америки на территории России "могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства со стороны российских официальных лиц".

Как отметили в посольстве, это уже не раз происходило.

29 декабря 2022 года посольство США в Киеве поблагодарило силы украинской ПВО.

1 января 2023 года там назвали фразу о "русском военном корабле" самой любимой цитатой 2022 года.

Мілана Головань

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