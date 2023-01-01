Посольство США в Киеве под обстрелами определилось с "любимой цитатой 2022 года"

Дипломаты посольства США во время обстрела Киева в новогоднюю ночь назвали "любимой цитатой 2022 года" фразу о "русском военном корабле" и сообщили об этом в Twitter посольства.

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"Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких атак России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (что неудивительно) "Русский военный корабль...", – написали они.

29 декабря посольство США в Украине поблагодарило украинскую ПВО, которая сбила все 16 ракет, которые Россия запустила по Киеву.

Сергій Бережний

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