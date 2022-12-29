"Спасибо за мастерство". Посольство США в Киеве поблагодарило украинскую ПВО

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поблагодарило силы украинской противовоздушной обороны – сегодня, 29 декабря, подразделения ПВО над Киевом сбили все 16 ракет, которые запустила по столице Россия. Благодарность американцев опубликована в Twitter посольства.

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"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важна инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит", – написали американские дипломаты.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

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Наталія Медведєва

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