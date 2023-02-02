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РФ готовит наступление на отдельных направлениях, в Беларуси ударных группировок нет – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 19:10
РФ готовит наступление на отдельных направлениях, в Беларуси ударных группировок нет – ГШ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Российские оккупанты продолжают активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, усиливая свои войска. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб сообщает, что продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются.

При этом на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. Совместные учения авиационного компонента региональной группировки войск ВС РФ и Беларуси завершено, однако возвращение авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается.

  • Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях и может "попробовать что-нибудь" 24 февраля.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что план российского диктатора Владимира Путина – атаковать Украину "с двух-трех разных направлений, чтобы ее окружить". По его мнению, нельзя исключать, в частности, атаку со стороны Беларуси.
  • Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк считает, что Россия пока не в состоянии наступать на Украину на двух фронтах.
Вадим Ребрина
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Донбасс беларусь сводка генштаб
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