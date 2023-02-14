На данный момент угроза с севера для Украины "очень низкая", и Силы обороны используют это время для подготовки. Об этом, ссылаясь на слова генерал-лейтенанта Сергея Наева, написал Telegram-канал командования объединенных сил ВСУ.

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На видео Наев не дает устной оценки угрозе со стороны Беларуси, – ее приводит со слов военачальника официальный ресурс.

На севере Ровенской области, недалеко от границы с Беларусью, страной-союзницей российских оккупантов, проведено тактико-специальное учение Сил обороны: были задействованы ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба, СБУ и Нацполиция.

Отрабатывали действия по охране объекта энергетической инфраструктуры.

13 февраля Канада и Франция призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Некоторые пользователи в соцсетях истолковали это как косвенный признак, что вскоре Беларусь якобы может быть втянута в войну против Украины более непосредственно, чем до того.

По словам командующего объединенными силами ВСУ, координация взаимодействия различных сил крайне важна, потому что в любой момент "в случае повышения уровня военной угрозы они должны быть готовы на отлично отработать действия по назначению".

"Тренировка показала как то, что силы готовы, так и то, над чем нужно поработать", – подытожил он.

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Євген Пилипенко

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