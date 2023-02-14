На данный момент угроза с севера для Украины "очень низкая", и Силы обороны используют это время для подготовки. Об этом, ссылаясь на слова генерал-лейтенанта Сергея Наева, написал Telegram-канал командования объединенных сил ВСУ.
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На видео Наев не дает устной оценки угрозе со стороны Беларуси, – ее приводит со слов военачальника официальный ресурс.
На севере Ровенской области, недалеко от границы с Беларусью, страной-союзницей российских оккупантов, проведено тактико-специальное учение Сил обороны: были задействованы ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба, СБУ и Нацполиция.
Отрабатывали действия по охране объекта энергетической инфраструктуры.
По словам командующего объединенными силами ВСУ, координация взаимодействия различных сил крайне важна, потому что в любой момент "в случае повышения уровня военной угрозы они должны быть готовы на отлично отработать действия по назначению".
"Тренировка показала как то, что силы готовы, так и то, над чем нужно поработать", – подытожил он.
- 13 февраля 2023 года глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать "обеспечение емедленного мира" в Украине.
- У России пока нет возможности наступать на двух фронтах, считает генерал-лейтенант Павлюк, а хватит ли сил для новой обороны Киева, "зависит от того, что соберут в Беларуси".
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