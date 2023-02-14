UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Наев оценивает угрозу для Украины из Беларуси как "очень низкую" видео

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 12:57
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

На данный момент угроза с севера для Украины "очень низкая", и Силы обороны используют это время для подготовки. Об этом, ссылаясь на слова генерал-лейтенанта Сергея Наева, написал Telegram-канал командования объединенных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На видео Наев не дает устной оценки угрозе со стороны Беларуси, – ее приводит со слов военачальника официальный ресурс.

На севере Ровенской области, недалеко от границы с Беларусью, страной-союзницей российских оккупантов, проведено тактико-специальное учение Сил обороны: были задействованы ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба, СБУ и Нацполиция.

Отрабатывали действия по охране объекта энергетической инфраструктуры.

13 февраля Канада и Франция призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Некоторые пользователи в соцсетях истолковали это как косвенный признак, что вскоре Беларусь якобы может быть втянута в войну против Украины более непосредственно, чем до того.

По словам командующего объединенными силами ВСУ, координация взаимодействия различных сил крайне важна, потому что в любой момент "в случае повышения уровня военной угрозы они должны быть готовы на отлично отработать действия по назначению".

"Тренировка показала как то, что силы готовы, так и то, над чем нужно поработать", – подытожил он.

Читайте мнение: Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Зачем? Одна из причин – нужен новый контактер

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Наев граница беларусь учения угроза вторжение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 