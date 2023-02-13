UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 14:41
Глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Война в Украине становится все более жестокой и в результате боевых действий погибает все больше людей. Теперь нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут продлить войну или привести к ее эскалации", – написал Сийярто.

Он предположил, что столкнется с критикой из-за этого визита, но заявил, что позиция Венгрии – "каналы связи надо держать открытыми".

Беларуское государственное агентство "Белта" сообщает, что глава МИД Венгрии встретится со своим беларуским коллегой Сергеем Алейником и министром экономики Александром Червяковым.

"Месяц назад главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор. Тогда дипломаты подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о продолжении диалога", – пишет агентство.

  • В ноябре 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора Александра Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом. 
  • В январе 2023 года Венгрия заблокировала седьмой транш финансовой помощи Евросоюза на вооружения для Украины. 

Читайте также: Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну РФ: будут "огромные издержки"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь Венгрия Петер Сийярто
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 