Глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине. Об этом он написал в Facebook.

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"Война в Украине становится все более жестокой и в результате боевых действий погибает все больше людей. Теперь нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут продлить войну или привести к ее эскалации", – написал Сийярто.

Он предположил, что столкнется с критикой из-за этого визита, но заявил, что позиция Венгрии – "каналы связи надо держать открытыми".

Беларуское государственное агентство "Белта" сообщает, что глава МИД Венгрии встретится со своим беларуским коллегой Сергеем Алейником и министром экономики Александром Червяковым.

"Месяц назад главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор. Тогда дипломаты подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о продолжении диалога", – пишет агентство.

В ноябре 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора Александра Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом.

В январе 2023 года Венгрия заблокировала седьмой транш финансовой помощи Евросоюза на вооружения для Украины.

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