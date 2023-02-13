Глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине. Об этом он написал в Facebook.
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"Война в Украине становится все более жестокой и в результате боевых действий погибает все больше людей. Теперь нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут продлить войну или привести к ее эскалации", – написал Сийярто.
Он предположил, что столкнется с критикой из-за этого визита, но заявил, что позиция Венгрии – "каналы связи надо держать открытыми".
Беларуское государственное агентство "Белта" сообщает, что глава МИД Венгрии встретится со своим беларуским коллегой Сергеем Алейником и министром экономики Александром Червяковым.
"Месяц назад главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор. Тогда дипломаты подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о продолжении диалога", – пишет агентство.
- В ноябре 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора Александра Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом.
- В январе 2023 года Венгрия заблокировала седьмой транш финансовой помощи Евросоюза на вооружения для Украины.
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