Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну РФ: будут "огромные расходы"

Если режим диктатора Александра Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 наложит на режим "огромные дополнительные расходы". Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, принятом сегодня в немецком Мюнстере.

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G7 повторила свой призыв к власти Беларуси прекратить способствовать ведению агрессивной войны России против Украины, включая разрешение вооруженным силам РФ использовать территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.

"Если беларуские власти более непосредственно втянут Беларусь в войну России, G7 наложит на режим огромные дополнительные расходы", – говорится в заявлении.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

29 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

Вадим Ребрина

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