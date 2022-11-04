UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну РФ: будут "огромные расходы"

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 17:14
Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну РФ: будут
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Если режим диктатора Александра Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 наложит на режим "огромные дополнительные расходы". Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, принятом сегодня в немецком Мюнстере.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

G7 повторила свой призыв к власти Беларуси прекратить способствовать ведению агрессивной войны России против Украины, включая разрешение вооруженным силам РФ использовать территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.

"Если беларуские власти более непосредственно втянут Беларусь в войну России, G7 наложит на режим огромные дополнительные расходы", – говорится в заявлении.

  • В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
  • По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.
  • 29 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
  • По оценке Генштаба, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 