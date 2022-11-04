Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну РФ: будут "огромные расходы"
04.11.2022, 17:14
Александр Лукашенко (Фото: EPA)
Если режим диктатора Александра Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 наложит на режим "огромные дополнительные расходы". Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, принятом сегодня в немецком Мюнстере.
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G7 повторила свой призыв к власти Беларуси прекратить способствовать ведению агрессивной войны России против Украины, включая разрешение вооруженным силам РФ использовать территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.
"Если беларуские власти более непосредственно втянут Беларусь в войну России, G7 наложит на режим огромные дополнительные расходы", – говорится в заявлении.
- В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
- По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.
- 29 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
- По оценке Генштаба, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
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