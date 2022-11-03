Два-три месяца. В Генштабе спрогнозировали возможное новое наступление из Беларуси

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, на территории Беларуси осуществляется перемещение мобилизованных военнослужащих РФ. Для подготовки ударной группировки необходимо провести подготовку этих военных, их слаживание в составе подразделений, определить задачи, отметил представитель Генштаба.

"В течение ближайших недель это не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через два-три месяца", – сказал Громов.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

29 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

Вадим Ребрина

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