Венгрия заблокировала 500 млн на оружие для Украины, но у ЕС есть "план Б" – RMF FM

Венгрия заблокировала седьмой транш финансовой помощи Евросоюза на вооружения для Украины, однако у ЕС есть "план Б". Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата ЕС.

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Речь идет об около 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют летальное оружие и средства защиты для Украины с начала полномасштабной войны.

По словам собеседника журналистов, страны Евросоюза окажут давление на Будапешт в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС. До сих пор Венгрия, которая сама не поставляет оружие Украине, воздерживалась от голосования при принятии решений по последующим траншам и не блокировала эту поддержку.

В материале сказано, что венгерское вето сейчас особенно возмущает дипломатов ЕС – оно не имеет никакого обоснования, кроме того, что благоприятствует России.

Однако у ЕС есть "план Б", как и в случае, когда Венгрия заблокировала 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в начале декабря. Тогда ЕС принял правовой акт, который позволил бы доставить эту помощь в обход Венгрии, и этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила.

Если Будапешт не откажется от своего вето на оружейную поддержку Украины, ЕС может принять это решение и в 26 странах, предполагают дипломаты в Брюсселе.

"Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всего ЕС", – заявил журналистам дипломат ЕС.

24 ноября Европарламент поддержал выделение Украине кредита на 18 млрд евро.

Правительство Венгрии, как и обещало, заблокировало соглашение о пакете помощи Украине.

10 декабря Совет ЕС утвердил решение о 18 млрд евро кредита для Украины, несмотря на вето Венгрии.

Оксана Житнюк

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