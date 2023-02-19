Дуда: Открытое вступление Беларуси в войну против Украины – конец для режима Лукашенко

Открытое вступление Беларуси в войну против Украины привело бы к обрушению режима диктатора Александра Лукашенко. Об этом заявил в интервью президент Польши Анджей Дуда.

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Дуда считает, что беларусов "пришлось бы заставлять идти против их украинских соседей", и "Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него реальный конец, потому что народ, на мой взгляд, в практически полном составе пойдет против него" и ситуация для диктатора "может стать совершенно неуправляемой".

Сегодня Лукашенко способен контролировать ситуацию террором, он заставляет подчиняться, приговаривая протестующих и всех, кто выступает против него, к многолетним тюремным заключениям.

"Но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают постыдным", – сказал Дуда.

Президент сказал, что в Польше поняли, что "российский империализм возродился", когда осенью 2021 года на границу Польши началась гибридная атака ближневосточных мигрантов со стороны Беларуси, "несомненно, согласованная с Кремлем". После этого Варшава ускорила модернизацию вооруженных сил.

Сергій Бережний

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