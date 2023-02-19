Дуда: Открытое вступление Беларуси в войну против Украины – конец для режима Лукашенко
Открытое вступление Беларуси в войну против Украины привело бы к обрушению режима диктатора Александра Лукашенко. Об этом заявил в интервью президент Польши Анджей Дуда.
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Дуда считает, что беларусов "пришлось бы заставлять идти против их украинских соседей", и "Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него реальный конец, потому что народ, на мой взгляд, в практически полном составе пойдет против него" и ситуация для диктатора "может стать совершенно неуправляемой".
Сегодня Лукашенко способен контролировать ситуацию террором, он заставляет подчиняться, приговаривая протестующих и всех, кто выступает против него, к многолетним тюремным заключениям.
"Но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают постыдным", – сказал Дуда.
Президент сказал, что в Польше поняли, что "российский империализм возродился", когда осенью 2021 года на границу Польши началась гибридная атака ближневосточных мигрантов со стороны Беларуси, "несомненно, согласованная с Кремлем". После этого Варшава ускорила модернизацию вооруженных сил.
- 17 февраля Дуда заявил, что Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, которые есть на вооружении польской армии.
- 20-22 февраля, в канун годовщины вторжения России в Украину, Польшу посетит президент США Джо Байден. Анджей Дуда считает, что визит Байдена укрепит безопасность страны.
- Премьер-министр Матеуш Моравецкий намерен обсудить с Байденом возможность увеличить военное присутствие США в Польше.
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