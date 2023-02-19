Моравецкий предложит Байдену усилить контингент войск США в Польше
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен обсудить с президентом США Джо Байденом возможность увеличить военное присутствие США. Об этом он сказал в интервью CBS.
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Моравецкий заявил, что правительство Польши хотело бы сделать присутствие войск США на территории страны "более постоянным" и увеличить численность контингента американских военнослужащих. Он уточнил, что "находится в процессе обсуждения" этого воапроса с администрацией Байдена.
"Я также очень благодарен за передачу систем Patriot и другого современного оружия и боеприпасов", – сказал он, отметив, что это также "идет рука об руку" с присутствием военного персонала США.
По данным CBS, сейчас в Польше на условиях ротации находятся около 11 000 американских военных.
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