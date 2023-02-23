ВСУ: На северной границе замечены колонны россиян. Могут быть провокации к 24 февраля
На границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков, противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".
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Военные заявляют, что оккупанты готовят возможные провокации к годовщине начала большой войны, чтобы, скорее всего, обвинить украинских воинов в "нарушении территориальной целостности" РФ.
Украинская разведка зафиксировала колонны военной техники в районе границы с Черниговской областью без опознавательных знаков и пехотой, которая была одета в пиксельную форму, похожую на обмундирование Вооруженных Сил Украины.
В ОК "Север" отметили, что воины держат ситуацию под контролем и не собираются совершать провокации.
"Каждый боец соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", — сказано в сообщении.
- 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
- 15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России и "ситуация некритичная". 20 февраля Резников сказал, что ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти.
- У России нет ресурсов для наступления на севере Украины, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
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