ВСУ: На северной границе замечены колонны россиян. Могут быть провокации к 24 февраля

На границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков, противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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Военные заявляют, что оккупанты готовят возможные провокации к годовщине начала большой войны, чтобы, скорее всего, обвинить украинских воинов в "нарушении территориальной целостности" РФ.

Украинская разведка зафиксировала колонны военной техники в районе границы с Черниговской областью без опознавательных знаков и пехотой, которая была одета в пиксельную форму, похожую на обмундирование Вооруженных Сил Украины.

В ОК "Север" отметили, что воины держат ситуацию под контролем и не собираются совершать провокации.

"Каждый боец соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", — сказано в сообщении.

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Дмитро Гриниченко

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