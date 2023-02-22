UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"На севере у них нет ресурсов". Наев оценил возможность наступления РФ с трех направлений

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 09:38
Сергей Наев (Скриншот видео)

Россия не имеет ресурсов для наступления на севере Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наева спросили о том, хватит ли у России ресурсов на проведение наступления на трех направлениях.

"В настоящее время на нашем направлении таких ресурсов у них нет. Я имею в виду всю северную операционную зону", – заявил Наев.

Он рассказал, что в Беларуси на данный момент находится 65 000 военнослужащих беларуских вооруженных сил, из которых 4000 базируются в приграничных районах с Украиной.

"Кроме того, на беларуских полигонах находится шестая дивизия Российской Федерации общей численностью 10 500 человек. Они проводят там свои тренировки", – сообщил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что на любое увеличение численности войск в Беларуси будет зеркальное увеличение количества украинских военных на этом направлении.

  • 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
  • 15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России и "ситуация некритичная".
  • 20 февраля Резников сказал, что ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти.

Читайте также: Генерал Наев оценивает угрозу для Украины из Беларуси как "очень низкую"

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Наев война беларусь наступление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 