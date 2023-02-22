"На севере у них нет ресурсов". Наев оценил возможность наступления РФ с трех направлений

Россия не имеет ресурсов для наступления на севере Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

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Наева спросили о том, хватит ли у России ресурсов на проведение наступления на трех направлениях.

"В настоящее время на нашем направлении таких ресурсов у них нет. Я имею в виду всю северную операционную зону", – заявил Наев.

Он рассказал, что в Беларуси на данный момент находится 65 000 военнослужащих беларуских вооруженных сил, из которых 4000 базируются в приграничных районах с Украиной.

"Кроме того, на беларуских полигонах находится шестая дивизия Российской Федерации общей численностью 10 500 человек. Они проводят там свои тренировки", – сообщил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что на любое увеличение численности войск в Беларуси будет зеркальное увеличение количества украинских военных на этом направлении.

14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.

15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России и "ситуация некритичная".

20 февраля Резников сказал, что ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти.

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Наталія Медведєва

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