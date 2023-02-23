Лукашенко заявил, что не видит концентрации войск в Украине для нападения на Беларусь

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что беларуская сторона не видит концентрации войск для нападения на Беларусь ни в Украине, ни в Польше, ни в Литве. Об этом он сказал в интервью китайским СМИ, которое опубликовано в Telegram его администрации.

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"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, ни, тем более, Украины концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем", – сказал Лукашенко.

Сегодня утром в оперативном командовании "Север" сообщили, что на границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков, противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения.

После этого заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.

Воздушное командование "Центр" призывает украинцев не снимать на фото и видео военных, местонахождение военной техники, ее количество и направление передислокации.

Вадим Ребрина

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