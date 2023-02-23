В ВСУ призвали не снимать передислокацию военной техники

Воздушное командование "Центр" призывает украинцев не снимать на фото и видео военных, местонахождение военной техники, ее количество и направление передислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Воздушное командование "Центр" обратилось к громадам приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины.

"В интернете появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины, охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направлений передислокации – это может повредить выполнению поставленных задач", – говорится в обращении.

Также в Минобороны призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сегодня утром в оперативном командовании "Север" сообщили, что на границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков, противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения.

После этого заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.

Вадим Ребрина

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