В ВСУ призвали не снимать передислокацию военной техники
Воздушное командование "Центр" призывает украинцев не снимать на фото и видео военных, местонахождение военной техники, ее количество и направление передислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Воздушное командование "Центр" обратилось к громадам приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины.
"В интернете появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины, охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.
Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направлений передислокации – это может повредить выполнению поставленных задач", – говорится в обращении.
Также в Минобороны призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Сегодня утром в оперативном командовании "Север" сообщили, что на границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков, противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения.
- После этого заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.
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