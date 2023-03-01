У России сейчас не хватит ресурсов для вторжения в Молдову – премьер

Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов, кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина. Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения, пишет NewsMaker.

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"У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что Россия не может начать прямое военное вторжение в Молдову", – сказал Речан.

Он отметил, что в то же время у Молдовы достаточно средств, чтобы справиться с вероятной эскалацией в сепаратистском анклаве Приднестровья (администрация которого, по его мнению, также "стремится к миру и стабильности").

Речан подчеркнул, что сейчас Россия ведет против Молдовы гибридную войну – "много пропаганды, дезинформации, распространение нарративов в пользу войны", но успеха им таким образом не добиться.

Премьер Молдовы напомнил, что его страну также в значительной степени защищает система ПВО Украины.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

1 марта Молдова назвала ложью и спекуляциями заявление спикера МИД РФ о якобы подготовке Украиной "радиоактивных провокаций" в Приднестровье.

Сергій Бережний

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