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У России сейчас не хватит ресурсов для вторжения в Молдову – премьер

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 20:59
У России сейчас не хватит ресурсов для вторжения в Молдову – премьер - Фото
Дорин Речан (Фото - EPA)

Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов, кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина. Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения, пишет NewsMaker.

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"У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что Россия не может начать прямое военное вторжение в Молдову", – сказал Речан.

Он отметил, что в то же время у Молдовы достаточно средств, чтобы справиться с вероятной эскалацией в сепаратистском анклаве Приднестровья (администрация которого, по его мнению, также "стремится к миру и стабильности").

Речан подчеркнул, что сейчас Россия ведет против Молдовы гибридную войну – "много пропаганды, дезинформации, распространение нарративов в пользу войны", но успеха им таким образом не добиться. 

Премьер Молдовы напомнил, что его страну также в значительной степени защищает система ПВО Украины.

  • 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".
Сергій Бережний
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агрессия России Молдова дорин речан
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