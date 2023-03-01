МИД РФ выдумал "радиоактивную провокацию" ВСУ в Приднестровье. Молдова: Ложь и спекуляции

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Украиной "радиоактивных провокаций" в сепаратистском анклаве Приднестровья. Молдова назвала это ложью и спекуляциями.

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Захарова вышла на брифинг и заявила, что Вооруженные Силы Украины якобы готовят "провокацию, чтобы обвинить ВС РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам".

"Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья", — сказала спикер МИД РФ.

В правительстве Молдовы отреагировали на пропагандистские высказывания Захаровой, назвав их ложью и спекуляциями.

"Государственные учреждения следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной", — сказано в заявлении.

Кишинев призвал граждан сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова . Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.

Дмитро Гриниченко

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