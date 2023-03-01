МИД РФ выдумал "радиоактивную провокацию" ВСУ в Приднестровье. Молдова: Ложь и спекуляции
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Украиной "радиоактивных провокаций" в сепаратистском анклаве Приднестровья. Молдова назвала это ложью и спекуляциями.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Захарова вышла на брифинг и заявила, что Вооруженные Силы Украины якобы готовят "провокацию, чтобы обвинить ВС РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам".
"Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья", — сказала спикер МИД РФ.
В правительстве Молдовы отреагировали на пропагандистские высказывания Захаровой, назвав их ложью и спекуляциями.
"Государственные учреждения следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной", — сказано в заявлении.
Кишинев призвал граждан сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.
Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.
- 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
- 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
- 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".
Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье
Комментарии