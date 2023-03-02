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В Молдове все признаки гибридной войны, к угрозам со стороны Приднестровья готовы – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 15:11
В Молдове все признаки гибридной войны, к угрозам со стороны Приднестровья готовы – ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (скриншот видео)

Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы. Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, добавив, что также могут быть угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но Силы обороны готовы к их обезвреживанию.

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"В Молдове сейчас расцветают все признаки гибридной войны", – сказала Гуменюк.

Она заявила, что в соседней стране пытаются "расшатать социально-политическое устройство", "продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов".

Но, по словам Гуменюк, "все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры по локализации такой работы".

О возможных угрозах со стороны Приднестровья она сказала, что Украина к этому готова.

"Наши силы распределены адекватно угрозе, которая гипотетически возможна с того направления", – отметила Гуменюк, добавив, что "мы не можем ее полностью исключать, потому что имеем дело с безумным врагом, который не жалеет своего личного состава".

"Но там находятся демотивированные военнослужащие, привыкшие служить в облегченных условиях заграничной командировки", – сказала она о российских военных, расположенных в Приднестровье.

По мнению Гуменюк, "там может быть всего несколько спецподразделений для диверсионной работы, также возможны провокационные обстрелы с территории Приднестровья".

  • 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".
  • 1 марта Молдова назвала ложью и спекуляциями заявление пресс-секретаря МИД РФ о якобы подготовке Украиной "радиоактивных провокаций" в Приднестровье.
  • Сегодня премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия не может сейчас напасть на его страну, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов. Кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина.
Вадим Ребрина
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Молдова приднестровье
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