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"Прежде всего, не Молдавия, а Молдова!" В Кишиневе ответили на новые выпады Захаровой

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 23:28
Мария Захарова (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отреагировали на заявление спикера МИД России Марии Захаровой о том, что Кишинев идет в ЕС "через тотальный контроль и давление на оппозицию". Советник по коммуникациям в МИД Молдовы Игорь Захаров рекомендовал представительнице МИД страны-агрессора перечитать копенгагенские критерии и конституцию РФ.

На брифинге в Москве Захарова заявила, что Молдова двигается в ЕС "не по пути укрепления экономики, усиления демократии и развития социальной сферы, а через централизацию власти, через цензуру, тотальный контроль над всем общественно-политическим пространством, применяя различные методы устрашения и давления на оппозицию – прямо противоположные тем критериям, которые были". Также она возмутилась из-за закона о замене "молдовского языка" на румынский, заявила о якобы "обрушении социально-экономической ситуации", вспомнила о копенгагенских критериях и выдала ряд далеких от реальности нарративов Кремля.

Представитель МИД Молдовы ответил на заявления Захаровой: "Прежде всего, не Молдавия, а Молдова! Мы, в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции приветствуем тот факт, что госпожа Захарова знакома с копенгагенскими критериями. Хотим ее уверить что наша страна привержена соблюдению данных критериев и активно внедряет их".

Представитель МИД подчеркнул, что Молдова также придерживается принципов демократии, верховенства права, равенства, социальной справедливости, соблюдения основных прав и свобод человека.

Он напомнил Захаровой, что в Молдове есть реальная парламентская и внепарламентская оппозиция, а молдовские СМИ имеют право свободно и беспрепятственно комментировать и критиковать власти, если это не противоречит законодательству и не создает угрозу нацбезопасности.

Кроме того, подчеркнул представитель МИД Молдовы, согласно индексу свободы прессы организации Репортеры без границ, Кишинев занимает достойное 40-е место, а РФ – 155-е из 180.

"В дополнение к копенгагенским критериям предлагаем госпоже Захаровой перечитать конституцию России, которая, среди прочего, гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Также гарантируется свобода массовой информации и запрещается цензура", – добавил представитель МИД Молдовы.

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Оксана Житнюк
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Молдова Мария Захарова
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